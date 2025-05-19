В художественном отделе Егорьевского музея прошла насыщенная культурная программа

В 2024 году после масштабной реконструкции открылся отдел истории Егорьевского историко-художественного музея, который уже успел привлечь внимание туристов со всей страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поэтому празднование Дня музеев в этом году проходило в том числе и на его площадке — здесь прошли увлекательные мастер-классы, необычная театрализованная экскурсия, посвященная женщинам Егорьевска разного времени и другие программы.

Однако оставить без внимания художественный отдел музейные сотрудники не могли, здесь также прошли интерактивные бесплатные экскурсии, работали выставки, а еще больше оживить культурную программу помогли друзья учреждения — педагоги и воспитанники Егорьевской детской музыкальной школы.

Первыми на сцене в парадном зале художественного отдела Егорьевского музея ученики детской музыкальной школы представили зрителям мюзикл «Золушка», удивив публику искренним исполнением и талантом. Благодарности и аплодисменты в адрес исполнителей и руководителя — заслуженного работника культуры РФ Елены Никифоровой — долго не смолкали. А вечером интерактивный концерт ансамбля Force-мажор провел выпускник Колледжа педагогики и искусства, музыкант Антон Кочемировский.

Ведущий и руководитель коллектива с первых слов овладел вниманием публики и вызвал улыбки на лицах зрителей.

Он рассказывал об истории развития музыки, шутил, задавал вопросы, на которые увлеченно отвечали гости концерта разных возрастов. Ведущий рассказал, как зародилась песня, для чего она была нужна первому человеку и какое значение имела в разное время. И вот пришло время новому ансамблю исполнить первую композицию «Пойду ль, выйду ль я». Профессиональное исполнение педагогов и выпускников Егорьевской детской музыкальной школы, а также студентов Колледжа педагогики и искусства наполнило зал атмосферой тепла и поддержки.

Далее помочь выступающим Антон Кочемировский пригласил желающих. Они должны были сыграть простой ритм на шумовых инструментах. После небольшой репетиции задумка удалась. Ансамбль исполнил несколько композиций по ходу рассказа — от народных до современных. А в финале артисты спели вместе со зрителями, окончательно заворожив гостей вечера.

Выступление ансамбля на Дне музея стало для его участников дебютным. Впереди у коллектива репетиции, новые сцены и, конечно, — много музыки.

День музеев оставил приятные впечатления и воспоминания о Егорьевском историко-художественном музее. Такие праздники позволяют привлечь в эти учреждения культуры больше людей, развивая туристический потенциал города, а также интерес к изучению истории своего края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.