В художественной галерее Ступина открылась выставка «Арт-География России»

В ступинской художественной галерее «Ника» в минувшую пятницу открылась выставка в рамках проекта «Арт-География России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На полотнах запечатлены архитектурные, культурные и природные памятники Московской области, помогая глубже понять богатое наследие России. Каждая иллюстрация в энциклопедии сопровождается историко-краеведческой справкой, что делает проект не только красивым, но и познавательным», — отметила ученый секретарь Ступинского историко-краеведческого музея Юлия Леснова.

Произведения живописи и графики, представленные в галерее в рамках проекта «Арт-География России», впоследствии будут опубликованы в одном из томов иллюстрированной энциклопедии, которая посвящена достопримечательностям всех 89 регионов России. Таким образом, всероссийский историко-краеведческий и выставочный проект «Арт-География России» помогает знакомиться с этническими, культурными и историческими особенностями всех регионов нашей страны.

Выставка продлится до 23 августа (0+).

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