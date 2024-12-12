В Химках запланированы новогодние мастер-классы для детей в декабре

В преддверии Нового года в городском округе Химки проведут «МастЕРскую Деда Мороза». Творческие мастер-классы для детей организует местное отделение партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами юные химчане смастерят яркие праздничные украшения. Дети научатся создавать новогодние елочки, гирлянды, снежинки и другие поделки из цветной бумаги.

Изготовить символы Нового года ребятам помогут опытные преподаватели и активисты «Молодой Гвардии». Готовые изделия дети смогут забрать домой. Кроме того, все участники мастер-класса получат сертификаты помощника Деда Мороза и памятные значки.

«МастЕРская Деда Мороза» будет работать 21 и 22 декабря в торговом центре «Мой» с 12:00 до 19:00.

«МастЕРскую Деда Мороза» запустили в 2022 году по инициативе подмосковной «Единой России». В этом году к акции присоединится более 50 муниципалитетов Подмосковья. Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.