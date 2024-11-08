В Химках состоится творческий фестиваль «М-Фест» 9 ноября

В парке Толстого городского округа Химки 9 ноября пройдет развлекательный фестиваль «М-Фест». Для жителей и гостей города проведут творческие и спортивные мастер-классы, музыкальный концерт, дискотеку, игровые программы, а также организуют выставку и тематическую фотозону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставочном комплексе «Артишок» пройдет концерт «Мелодия поколений», также для зрителей выступят артисты молодежного театра «В! Смысле» с пьессой Льва Толстого «Отец Сергий». Желающие смогут сами попробовать свои силы в театральном искусстве и принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Кроме того, гости смогут ознакомиться с композицией выставки «Иллюзия и жизнь», где представлены работы художника Александра Курекова и прослушать лекцию «Теория поколений» о влиянии культурных направлений на ценности разных возрастных групп.

В партере парка гости смогут принять участие в посткроссинге и отправить открытки близким и родным в любую точку страны. Здесь же, в главной части парка, откроют салон временных татуировок и организуют тематическую фотозону «Время в кадре». Также проведут игру на ловкость «Твистер».

Вблизи сцены пройдет игровая программа «Поколенческий челлендж», дискотека «Ретро и современность» с известными песнями разных эпох, лекциями, а также спортивный мастер-класс по фехтованию. Кроме того, на протяжении всего праздника будет работать ярмарка-выставка с изделиями ручной работы.

Принять участие в творческих и спортивных активностях можно 9 ноября с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

Ранее в парке Толстого провели праздничную программу «Россия. Родина. Единство». Для гостей парка провели фестиваль и концерт с участием профессиональных артистов. Участники мероприятия насладились яркими выступлениями, музыкой и танцами. Также гости приняли участие в играх и мастер-классах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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