В Химках провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Химчане раскрасили новогодние шары, которые потом забрали с собой для украшения домашней елки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Новый год — время чудес и волшебства. Так, мастер–классы по созданию елочных игрушек становятся особенно актуальными. Кроме того, подобные мероприятия помогают проявить фантазию и сделать праздничный декор по–настоящему необычным и привлекательным», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Участники провели эксперимент с белыми и синими красками для того, чтобы создать голубые оттенки. Кроме того, они выбрали различные дизайны и узоры, которые изобразили на елочных игрушках.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова напомнила, в зимний сезон для жителей округа запланировано множество тематических мероприятий. Для горожан проведут спортивные программы, мастер–классы, квесты, спектакли и новогодние представления. Кроме того, в Химках пройдут традиционные рождественские ярмарки, народные гулянья, областные выставки и фестивали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.