В Химках пройдет день открытых дверей в доме культуры «Брехово»

30 августа в 16:00 Дом культуры «Брехово» городского округа Химки проведет день открытых дверей. Гостей ждет праздничный концерт и знакомство с педагогами ДК, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день гостей ждет праздничный концерт, который подготовят творческие коллективы ДК. Пройдут открытые уроки и мастер-классы от профессиональных преподавателей, будут организованы интерактивные площадки и детская анимационная программа с веселыми играми. Все желающие смогут познакомиться с творческими кружками и студиями, а также сразу записаться на занятия.

На встрече с руководителями и участниками клубных формирований можно задать интересующие вопросы, получить советы и познакомиться с единомышленниками.

Дом культуры «Брехово» находится по адресу: улица Зеленая, строение 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.