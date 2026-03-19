В Химках открыли выставку «Воздух Крыма» к годовщине воссоединения

Выставка «Воздух Крыма», посвященная годовщине воссоединения полуострова с Россией, открылась 18 марта в картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках. В экспозиции представили более 20 работ известных русских художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Камерный проект знакомит посетителей с крымской природой, которая стала источником вдохновения для многих русских живописцев. До 31 июня гости смогут увидеть произведения Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина, Зинаиды Серебряковой и других мастеров, живших или работавших на полуострове.

Особое место в экспозиции занимает творчество художника XIX века Виктора Батурина. Впервые широкой публике представили четыре его картины из частного собрания Сергея Скачкова. К каждой работе подготовлены пояснительные тексты о влиянии крымского света, воздуха и пейзажей на стиль и судьбу авторов.

«Нам рассказали о памятных местах Крыма, где жили и творили великие художники России. Эта земля объединяет людей разных национальностей и профессий. Художники XIX века и современные мастера одинаково восхищаются красотой крымской природы, запечатлевая ее на холсте», — отметила Инна Монастырская.

Галерея имени С. Н. Горшина расположена по адресу: улица Московская, 15, 3-й этаж. Учреждение работает с понедельника по среду с 10:00 до 18:00, в четверг — с 10:00 до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.