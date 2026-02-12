В Химках открылась выставка живописи Эльзы Хохловкиной

В Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина 10 февраля открылась выставка работ Эльзы Хохловкиной, посвященная изменяющейся Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина начала работу выставка «Москва меняется. Город в живописи Эльзы Хохловкиной». Экспозиция включает более 30 работ художницы, созданных с 1950-х по 2010-е годы. На полотнах представлены городские пейзажи Москвы, бытовые сцены и натюрморты, отражающие атмосферу ушедших десятилетий.

Посетители увидят виды Кремля, Красной площади, улочек Замоскворечья, старинных храмов Ордынки, а также сцены из жизни: прогулки в Сокольниках, дворовые игры, семейные моменты. Особое внимание уделено деталям быта и интерьеру, передающим дух времени.

Эльза Хохловкина — выпускница МГХИ им. В. Сурикова, член Союза художников России, участник республиканских и региональных выставок. Ее произведения находятся в музеях России и частных коллекциях за рубежом. Выставка продлится до 29 марта. Подробности доступны на сайте галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.