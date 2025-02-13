В Химках открылась выставка «Каменное чудо»

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли уникальную выставку «Каменное чудо». В экспозиции представлены картины и другие экспонаты, выполненные в технике резьбы по драгоценным и полудрагоценным камням. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлены четыре картины, выполненные в технике флорентийской мозаики. При создании композиций мастера использовали яшму, кварц, виолан и другие минералы. Также здесь есть 48 экспонатов в виде животных и других фигурок, выполненных в технике камнерезного искусства. Художественные работы сделаны из ангидрита, бивня мамонта, агальматолита, раковины аммонита и рога лося.

Гости выставки могут своими глазами увидеть тонкие работы мастеров, познакомиться с искусством глиптики и многообразием драгоценных и полудрагоценных камней, а также узнать о традиционных техниках обработки минералов.

Посетить выставку можно до 30 марта в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: Ленинский проспект, 2А. Вход — свободный.

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