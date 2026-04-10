В Химках 9 апреля обсудили модернизацию учреждений культуры

Глава округа Инна Федотова и заместитель главы Владимир Князев провели рабочую встречу с руководителями домов культуры, театров, библиотек и школ искусств. В обсуждении также участвовали депутат Инна Монастырская и лидеры движения общественной поддержки Светлана Пашковская и Алина Шалимова. Участники обозначили приоритеты модернизации городской культурной среды.

«Культура — это не отчеты, а живая среда, которая формирует город. Наша задача — сделать ее современной, доступной и сильной. Все обозначенные решения берем в работу и доводим до результата», — отметила Инна Федотова.

В домах культуры в рамках проекта «Умный ДК» обновляют внешний облик зданий и расширяют программу мероприятий, включая мастер-классы и семейные фестивали. Театр «Наш дом», участвуя в проекте «Театры малых городов», готовит две новые премьеры. В библиотеках открыты тематические кружки, введено единое расписание, а центральная библиотека перешла на работу без выходных. В картинной галерее имени С. Н. Горшина модернизируют пространство для комфортного посещения и хранения экспонатов. Школы искусств получат новые музыкальные инструменты.

С начала 2026 года творческие коллективы округа завоевали 243 первых места и три Гран-при на конкурсах. Более 2 тыс. мероприятий посетили свыше 424 тыс. человек. Школы искусств вошли в число лучших учреждений региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.