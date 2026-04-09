В Химках 10 апреля откроют выставку «Космос 2026»

сегодня в 17:53

Выставка «Космос 2026», приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос, откроется 10 апреля в арт-галерее «МОСТ» в Химках. В экспозиции представят более 30 работ 13 авторов из разных городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллективная выставка объединит художников из Москвы, Великого Новгорода, Ярославля и Республики Башкортостан. Посетители увидят свыше 30 произведений, выполненных в разных жанрах и техниках. Особое место в экспозиции занимает видео-арт, посвященный философскому осмыслению взаимосвязи жизни и космоса.

Проект подчеркивает связь научного прогресса и творческого вдохновения. Авторы экспериментируют с художественными приемами, материалами и формами, предлагая собственный взгляд на космическую тему. Разнообразие стилей позволяет зрителям по-своему интерпретировать представленные работы.

Открытие состоится 10 апреля в 17:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 13, корпус 1. Выставка будет работать до 3 мая.

