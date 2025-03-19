В Гжельском государственном университете состоялся I Межрегиональный Чемпионат

В минувшие выходные Гжельский государственный университет стал местом встречи для 120 активистов и их наставников из Москвы и Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их приветствовали представители местного отделения Движения Первых, лиги клубов «Большая перемена» Московской области и педагоги-наставники вуза.

Гжельский государственный университет принял в качестве почетного гостя заместителя начальника образовательного отдела департамента реализации всероссийского конкурса «Большая перемена» Татьяну Патыкину.

В смешанных командах участники трудились более трех часов, занимаясь выполнением заданий и кейсов, созданием видео-визитки и разработкой проектов. Специалисты оценивали естественно-научные навыки, продемонстрированные каждым участником во время выполнения командных заданий.

В завершение чемпионата были выявлены лидеры, призеры и победители в компетенциях «научное объяснение явлений», «понимание особенностей естественно-научного исследования», «интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов».

Призерами в командном зачёте стали клубы «Большой перемены»: гимназии № 4 (г. Дзержинский), Кратовской школы № 98 из Раменского муниципального округа.

Победителем чемпионата стал клуб «Большой перемены» гимназии № 1 из Волоколамска.

Несмотря на плодотворную работу, наставники-эксперты и ребята нашли время не только для деловых обсуждений, но и для приятного общения, обмена впечатлениями, совместных песен и танцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.