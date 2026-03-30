В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме, возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, обратились к министру культуры Ольге Любимовой с инициативой обязать онлайн-платформы предупреждать зрителей о наличии вырезанных сцен из фильмов до их покупки, сообщает ТАСС .

По мнению парламентариев, онлайн-платформы вводят людей в заблуждение, не сообщая о наличии вырезанных сцен из фильмов, так как пользователь не может ознакомиться с содержанием произведения в полном объеме до его покупки.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязанность онлайн-платформ и иных распространителей аудиовизуальной продукции уведомлять пользователя до покупки или начала просмотра о том, что произведение распространяется в отредактированной или сокращенной версии», — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что соответствующее уведомление должно быть четким, визуально доступным и размещенным на странице фильма либо в карточке товара, с указанием факта внесения изменений и их общего характера.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах на Кавказе начали вырезать постельные сцены из фильмов. Голые тела, страстные поцелуи и интим прячут под черный экран, несмотря на пометку 18+.

