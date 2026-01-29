В кавказских кинотеатрах не показывают секс-сцены. Причем тут Сидни Суини?

В кинотеатрах на Кавказе начали вырезать постельные сцены из фильмов

В кинотеатрах на Кавказе начали вырезать постельные сцены из фильмов. Голые тела, страстные поцелуи и интим прячут под черный экран, несмотря на пометку 18+, сообщает Mash .

Первой цензура затронула новый триллер «Горничная» с американской красоткой Сидни Суини в главной роли. Однако киноманов ожидал неожиданный поворот: сцену, где актриса в нижнем белье целуется с возлюбленным, безжалостно вырезали. Происходящее на экране можно было понять только по звуковому сопровождению.

Руководство кинотеатров объясняет все религиозными соображениями — секс-сцены вызывают дискомфорт, особенно когда на сеансе присутствует вся семья. Кроме того, во время постельных сцен мужчины чувствуют неловкость перед своими женами и детьми.

При этом местные жители возмущены таким урезанным контентом и заявляют, что заплатили за полный просмотр фильма, а получили лишь фрагменты.

Кроме того, люди призвали смотреть киноновинки дома, что, по их мнению, дешевле и понятнее.

