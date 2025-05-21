В этом году нижегородцы не смогут насладиться фильмами под открытым небом

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Проект «Кинотеатр под открытым небом» в Нижнем Новгороде не состоится

В 2025 году реализация проекта «Кинотеатр под открытым небом» (0+) в Нижнем Новгороде не предусмотрена, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов».

Представители учреждения заявили о разработке обновленной программы мероприятий.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне кинопоказы организовывались на различных площадках города в период с июня по август.

Между тем в Нижнем Новгороде готовится к путешествию старейший пароход «Н. В. Гоголь».