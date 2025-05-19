Старейший нижегородский пароход «Н. В. Гоголь» готовится к 114-й навигации

В Нижнем Новгороде готовится к 114-й навигации старейший колесный пароход «Н. В. Гоголь», сообщает pravda-nn.ru .

По информации пресс-службы ОСК, 31 мая это легендарное судно совершит двухчасовое путешествие по Северной Двине, следуя вдоль берегов Архангельска.

Построенный в 1911 году на предприятии «Красное Сормово» корабль, невзирая на почтенный возраст, в наши дни функционирует как экскурсионно-туристическое судно.

Прошедшая 113-я навигация оказалась для «Н. В. Гоголя» рекордной по числу пассажиров, пожелавших прокатиться на палубе старейшего российского парохода, и по количеству осуществленных рейсов. В 2024 году на нем побывали более 12 тыс. человек, а сам корабль выполнил 118 рейсов.