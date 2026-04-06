В Электростали в парке «Авангард» пройдут забег и мастер-класс

Парк «Авангард» в Электростали подготовил для жителей серию спортивных и творческих мероприятий 8, 11 и 12 апреля. В программе — «Тропа здоровья», забег «5 верст» и мастер-класс по росписи пасхальных пряников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 8 апреля, мероприятия посвятят жителям с ограниченными возможностями здоровья. В 11:00 на аллеях парка стартует «Тропа здоровья», а в 11:50 в павильоне пройдет суставная гимнастика для позвоночника.

В субботу, 11 апреля, в 09:00 состоится традиционный забег «5 верст». Это дружеская пробежка по парковым аллеям для всех желающих. Участники могут выбрать комфортный темп — дистанцию разрешается как пробежать, так и пройти пешком.

В воскресенье, 12 апреля, в 14:00 в павильоне организуют творческий мастер-класс по росписи пасхальных пряников. Возрастное ограничение мероприятий — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.