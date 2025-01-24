В Электростали стартовала выставка секции художественного проектирования

На выставке представлены около ста работ — проекты создания костюма и декорационного оформления театра и кино, промышленного, ландшафтного и графического дизайна, дизайна интерьера и городской среды, а также иных направлений художественно-проектной деятельности.

Выставка необычная, любопытная и интересная не только для тех, кто является частым гостем Выставочного зала Электростали, но и тех, кто бывает здесь редко. Есть на что посмотреть, о чем поразмышлять и открыть для себя что-то новое.

Выставочный зал находится по адресу: г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 38.

Режим работы: среда, пятница, суббота, воскресенье — 11:00-19:00; четверг — 13:00–21:00; понедельник, вторник — выходной.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.