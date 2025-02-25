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В Электростали прошла научно-практическая конференция для художественных школ

В детской художественной школе им. Н. Н. Лаврентьевой в Электростали прошла областная научно-практическая конференция для художественных школ и художественных отделений ДШИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было организовано вместе с министерством культуры и туризма Московской области, администрацией городского округа Электросталь и Московским губернским колледжем искусств.

156 специалистов отрасли (руководители и преподаватели детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств Московской области, представители средних профессиональных организаций и высшей школы) собрались вместе, чтобы поделиться и перенять опыт друг друга, обсудить актуальные задачи и планы на будущее по 11 направлениям: рисунок, живопись, декоративно-прикладная композиция, лессировка, история изобразительного искусства, печатная графика, станковая композиция, подготовительная отделение, скульптура и керамика, пленэр, организационно-управленческая деятельность ДХШ.

Секции проводились на трех площадках: в здании самой школы, в школе № 22 и в выставочном зале им. О. А. Коняшина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.