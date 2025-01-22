В Электростали 25 января пройдет областное мероприятие «Зачетный парк»

День студента традиционно отмечается 25 января, этот праздник символизирует завершение экзаменационной поры и начало студенческих каникул.

Посетителей парка в этот день ожидает интересная и разнообразная программа. В 13:00 в кафе «Аура» начнется мастер-класс «Десерт для Татьяны», где все желающие смогут научиться готовить вкусный десерт. В 14:00 в уютном павильоне состоится концертная программа «Имя тебе — Татьяна», где гостей ждет теплая атмосфера, музыка и поздравления. В 14:30 на центральной площади парка состоится студенческая акция «Зачетный январь», которая подарит отличное настроение. А для тех, кто любит активности, в 15:00 начнется дискотека на льду «Стипендия пришла!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.