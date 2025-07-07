В Егорьевске прошел второй фестиваль живой музыки «Rock-матрешка»

«Рок-матрешка 2025» прогремела в Егорьевске 5 июля. Это фестиваль живой музыки под открытым небом, который уже второй год с успехом организуют сотрудники культурно-досугового центра «Новый». В этом году он собрал порядка 2 тысяч участников — фанатов рока, панка, металла и всего, что заставляет сердце биться в такт мощному ритму. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Гром утих, гитары умолкли, но эхо «Рок-матрешки» еще долго будет звучать в наших сердцах (и, возможно, в ушах)», — комментируют организаторы.

10 коллективов — от недавно родившихся подростковых рок-групп до известных в муниципалитете и не только профессионалов выступили на специально оборудованной сцене, создавая настоящую «матрешку» фестиваля.

Особую благодарность сотрудники КДЦ выражают творческой студии «MusicRooms», которая на безвозмездной основе помогала в организации. Ее команда под руководством Александра Решетова принимает участие во многих городских музыкальных событиях, демонстрируя навыки своих воспитанников и помогая развиваться и раскрыться другим талантам Егорьевска.

Все музыканты получили в подарок матрешки, вручную расписанные в стилистике фестиваля, а гости — незабываемые эмоции от музыки и работы творческих, интерактивных и торговых площадок. Для детей работали аттракционы и проходили творческие мастер-классы, были организованы аквагрим, катание на лошадях, фудкорты со сладкой ватой и попкорном. Для взрослых открылась большая ярмарка товаров ручной работы и вкусной продукции.

Организаторы планируют масштабировать фестиваль и приглашать не только местные коллективы, но и группы соседних городов Подмосковья, а также выпустить мерч «Rock-матрешки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.