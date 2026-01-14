В Егорьевске прошел первый Рождественский хоровой собор

Первый Рождественский хоровой собор состоялся 11 января в Александро-Невском храме Егорьевска. В мероприятии приняли участие четыре хора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Александро-Невском храме Егорьевска 11 января прошел первый Рождественский хоровой собор. С приветственным словом к участникам и гостям обратились благочинный 1-го Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников и художественный руководитель, дирижер и идейный вдохновитель события Илья Ковалев.

В соборе выступили хор Александро-Невского храма, камерный хор «Преображение» Егорьевской детской музыкальной школы, хор духовенства 1-го Егорьевского благочиния и женский камерный хор Егорьевска.

По словам Ильи Ковалева, подобные хоровые соборы проходят по всей России, и организаторы решили провести такой концерт в Егорьевске. «Мы не знали, будет ли публика, подготовили около 100 мест, но их не хватило. Всё прошло, как и задумывалось. Надеюсь, в следующем году пригласим хоры из других городов», — отметил Ковалев.

Концерт объединил любителей хоровой музыки разных поколений и получил положительные отзывы зрителей.

