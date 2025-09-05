В Егорьевске опубликовали программу мероприятий в честь Дня города

13 сентября в Егорьевске отметят 247-летие города. Программу мероприятий представили в управлении культуры и туризма муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

Празднование начнется с самого утра — в 7:45 прихожан Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря ждет Божественная литургия, а в 9:00 отсюда по Владимирской и Советской улицам к площади Александра Невского, где состоится благодарственный молебен, пройдет крестный ход. На время шествия дорогу перекроют.

Днем стартует программа в парке «200 лет Егорьевску». Здесь в 12:00 начнется Областной фестиваль детской анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Проводить его в День города стало доброй традицией — в этом году он состоится в 8-й раз. 3 года назад фестиваль приобрел статус областного, и отмечать день рождения Егорьевска приезжают гости из других городов. Участников ждет церемония награждения, также для всех будут работать игровые зоны, организуют мастер-классы, анимационную программу. Специальный гость фестиваля — Григорий Гладков.

Здесь же в 12:00 организуют беспроигрышную лотерею для представителей серебряного возраста. Поучаствовать в ней и выиграть призы бесплатно смогут женщины 55+ и мужчины 60+. Такие лотереи также в последнее время стали в округе традиционными и дополняют практически каждое крупное мероприятие.

Вечером в парке программа продолжится. Торжественная часть с награждением жителей начнется в 17:00, а далее гостей парка ждет концертная программа с хедлайнером Максом Лидовым и группой «LIDOVBAND» на сцене «Корзина». Завершит праздник концертная программа «Без границ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.