В движении «Сорок сороков» уверены, что Моргенштерн* уже наказан за сатанизм

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов прокомментировал заявления рэпера Алишера Моргенштерна*, который признался, что в юности просил дьявола о славе, сообщает «Постньюс» .

Солдатов отметил, что, несмотря на отсутствие официального запрета на сатанизм, говорить о юридической ответственности пока преждевременно. Однако с точки зрения нравственности, по его мнению, Моргенштерн* уже понес наказание за свои слова и действия.

«Но если рассуждать в „человеческой“ плоскости, то он уже наказан», — заявил Солдатов.

С начала января рэпер находится в реабилитационном центре. Во время стрима из учреждения он поделился своими воспоминаниями, указав, что в 15-16 лет просил дьявола о популярности, а теперь ощущает, что расплачивается за это.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объявил в розыск Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента.

*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.