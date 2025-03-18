В Домодедово установят памятник участнику Великой Отечественной войны

В микрорайоне Южный городского округа Домодедово главная улица названа в честь советского летчика-штурмовика, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Давыда Константиновича Курыжова. Идея увековечить память такого человека пришла к скульптору Наталье Сысенко, когда она поселилась на этой улице, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Наталья Сысенко является членом Московского союза художников, выпускницей Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в городе Москве. Она работает в жанре монументальной и станковой скульптуры в реалистическом стиле.

Идею Наталья вынашивала несколько лет, пока по счастливой случайности не познакомилась с председателем женсовета микрорайона Южный Викторией Костиковой, которая, узнав об идее, с большим интересом подхватила ее.

«Были сложности в начале работы, так как в интернете было мало фотографий Давыда Константиновича. Но мне повезло. Я познакомилась с его внучкой Светланой Юрьевной, которая предоставила мне много материалов, фотографий. Это помогает соблюсти портретную достоверность», — рассказывает скульптор Наталья Сысенко.

По словам ветерана боевых действий Эдуарда Анатольевича, памятники — один из важных инструментов для воспитания подрастающего поколения.

«Никогда не надо забывать о тех событиях, которые были в истории нашей страны. Эти герои сделали всё, чтобы мы жили счастливо. Хочется, чтобы наши дети гордились теми люди, которые жили в нашем городе, внесли большой вклад в его развитие», — говорит Эдуард Анатольевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников», — отметил губернатор региона.