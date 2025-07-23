В Домодедове прошел веселый День Нептуна

Парк «Взлет» в Домодедове на один день превратился в берег сказочного океана — здесь прошел традиционный День Нептуна. Несмотря на пасмурную погоду, атмосферу праздника и отличного настроения ничто не смогло испортить: юные участники и их родители с головой окунулись в водоворот веселых морских приключений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня у нас праздник — День Нептуна. К сожалению, погода не очень, но настроение у всех просто великолепное. У нас была анимация с пиратами, костюмированный заплыв на сапах. Очень здорово получилось, даже я смогла покататься! Все приходят с улыбками, с детьми, с собаками, с друзьями — все-все веселятся», — рассказала культорганизатор парков Домодедово Алина Лысенко.

Для детей провели мастер-классы по созданию медуз из бумаги и аквагриму, а также подготовили насыщенную игровую программу: морские эстафеты, поиски волшебного острова и спасение рыбы от чаек. А главные герои праздника — капитаны, пираты и юные матросы — с удовольствием играли по всем законам морской братии.

Кульминацией праздника стала пенная вечеринка — настоящая радость для ребят.

«Очень здорово, что проводят такие мероприятия. Нам понравилось. Вот моя дочь участвовала в пенной вечеринке — сейчас очень довольна. И вообще программа интересная», — поделилась своими впечатлениями Нелли Хузина, гостья из Калининграда.

День Нептуна вновь доказал: даже если моря рядом нет, его можно создать — из детского смеха, морской фантазии и заботы о хорошем настроении.

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