В Домодедово прошел фестиваль народной культуры «Наследие»

1 февраля в Домодедово состоялся четвертый межзональный фестиваль-конкурс народной культуры «Наследие», в котором приняли участие воспитанники детских школ искусств из девяти городских округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил юных исполнителей и художников, работающих в традициях народного искусства. Конкурсная программа включала три направления: художественное творчество, хореографию и вокал. Работы и выступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители профильных образовательных учреждений и учреждений культуры.

Директор Домодедовской детской школы искусств Елена Маслова отметила, что в этом году жюри было особенно строгим. В его составе работали представители Строгановского художественного училища и училища декоративно-прикладного искусства из Талдома. Она подчеркнула, что для детей важно получить профессиональную и объективную оценку своего творчества.

В художественной номинации было представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках — от живописи и графики до декоративно-прикладного искусства. В экспозиции участвовали учащиеся из Домодедово, Подольска и других муниципалитетов Подмосковья.

Заведующий филиалом «Гармония» Домодедовской детской школы искусств Геннадий Бычков отметил, что для ребят важно не только показать свои работы, но и понять, в каком направлении развиваться дальше. Члены жюри отметили рост интереса к фестивалю и повышение качества представленных работ. По словам члена жюри Ксении Абрамюк, количество конкурсных работ увеличилось, а уровень исполнения стал выше.

По итогам фестиваля участникам были присуждены звания лауреатов первой, второй и третьей степеней. Фестиваль «Наследие» подтвердил свою значимость как площадка для сохранения и развития народной культуры и поддержки юных талантов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.