В Домодедово открылась выставка «Шахматный тур» о шахматах в искусстве

В Домодедово стартовала художественная выставка «Шахматный тур», посвященная теме шахмат в живописи. Экспозиция проходит в арт-пространстве «Шоколад» и будет работать до 31 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В арт-пространстве «Шоколад» в Домодедово открылась выставка «Шахматный тур», объединяющая около 30 работ московских и домодедовских художников, а также учеников местной школы искусств. Экспозиция посвящена шахматам как источнику вдохновения и метафоре жизни.

Проект инициировала столичная художница Наталья Баженова. Ранее выставка уже проходила в Москве при поддержке гроссмейстера Сергея Карякина. В Домодедово представлено порядка десяти работ местных авторов и несколько картин учеников школы искусств.

Параллельно с выставкой начала работу первая в стране библиотека шахмат. Куратор Евгения Зеленая отметила, что каждый художник по-своему осмыслил тему шахмат:

«Картины принадлежат разным авторам, которые, увлекшись шахматной темой, показали свои размышления об этом мире — загадочном и одновременно притягательном для людей, любящих изобразительное искусство», — пояснила куратор.

Посетители отмечают философский характер экспозиции, подчеркивая, что шахматные образы заставляют задуматься о жизненных ролях и выборе пути. Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 21:00 по адресу: ул. Каширское шоссе, д. 63. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.