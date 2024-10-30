В Домодедове утверждено охранное обязательство церкви Воздвижения

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, село Юсупово, улица Вербная, строение 10а.

Ныне существующая кирпичная церковь была возведена в селе Юсупово по просьбе местных жителей вместо обветшавшей деревянной церкви. Настоятель Василий Лавров и староста Козьма Лопухов направили ходатайство на имя митрополита Леонтия с просьбой о благословении на строительство нового храма. После получения благословения в 1897 году началось возведение церкви. Освящение храма состоялось в 1903 году при настоятеле Николае Сироткине. В 1929 году церковь была закрыта и передана под сельскохозяйственные нужды. Возобновление богослужений произошло только в 1992 году после возвращения храма православной общине.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.