В Домодедове утверждено охранное обязательство церкви Воздвижения
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Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня, 1893–1903 гг.», сообщает пресс-служба ведомства.
Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, село Юсупово, улица Вербная, строение 10а.
Ныне существующая кирпичная церковь была возведена в селе Юсупово по просьбе местных жителей вместо обветшавшей деревянной церкви. Настоятель Василий Лавров и староста Козьма Лопухов направили ходатайство на имя митрополита Леонтия с просьбой о благословении на строительство нового храма. После получения благословения в 1897 году началось возведение церкви. Освящение храма состоялось в 1903 году при настоятеле Николае Сироткине. В 1929 году церковь была закрыта и передана под сельскохозяйственные нужды. Возобновление богослужений произошло только в 1992 году после возвращения храма православной общине.
Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.