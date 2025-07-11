В Домодедове прошел праздник для детей, находящихся в Московском областном хосписе

Члены общественной палаты оказали благотворительную помощь, подарив необходимые средства личной гигиены и детское питание. Для самых маленьких были организованы театральные представления и развивающие игры. «Сейчас мы будем с вами делать зарядку. Ручки все подняли!» — объявила ведущая мероприятия.



"Мы неоднократно сотрудничали с хосписом и думаем, что в дальнейшем продолжим эту деятельность», — добавила Надежда Щеглова, подчеркивая важность таких мероприятий.



Ирина Горячкина, специалист по социальной работе Московского областного хосписа для детей, выразила благодарность: «Мы благодарны городскому округу Домодедово и членам общественной палаты за то, что нас не забывают. Они часто приезжают радовать детей и родителей, как сегодня с кукольным театром и подарками».



Взаимопомощь и поддержка становятся основой для добрых дел, и сегодня это стало особенно очевидно. Праздник в хосписе напомнил о важности заботы о тех, кто нуждается в тепле и внимании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.