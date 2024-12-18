В доме культуры села Барановское прошел конкурс новогодних игрушек

сегодня в 12:00

В Доме культуры села Барановское состоялся конкурс «Новогодняя игрушка», который погрузил всех присутствующих в сказочную, новогоднюю атмосферу, передает пресс-служба городского округа Воскресенск.

Из работ участников была организована выставка, где каждая поделка заняла достойное место. Работы оценивало компетентное жюри, а праздничное настроение подарили солистки концертной студии «Таланты без границ», исполнив весёлые новогодние песни.

В состав жюри вошли: заведующий информационно — методическим сектором МУ «Культурно-досуговый центр» Анастасия Макарова, заведующий ДК с. Конобеево Светлана Кострикова, заведующий библиотекой с. Конобеево (с. Барановское) Светлана Юношева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.