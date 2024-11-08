В ДК поселка Лосино-Петровского округа прошел бал-концерт «Русский вальс»

В Доме культуры поселка Биокомбината Лосино-Петровского округа прошел бал-концерт «Русский вальс», который состоялся в честь Дня народного единства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все гости постарались с нарядами, превратив вечер в яркое зрелище. Платья дам переливались всеми оттенками осени, словно листья, кружащиеся в танце на ветру.

Великолепие нарядов и элегантность кавалеров создали неповторимую атмосферу, а музыкальные номера от Ольги Азаровой, Олега Баташева, Ирины Ромах и Алексея Дьяконова добавили особого шарма этому событию. Особенно запомнилась всем ария Мистера Х в блестящем исполнении Всеволода Бубнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.