В дом-музей Чайковского в Клину вернули отреставрированные скатерти XIX века

Две уникальные скатерти XIX века вернулись после реставрации в экспозицию дома-музея Чайковского в Клину 17 марта.

В мемориальном доме-музее Петра Ильича Чайковского в Клину после восьмимесячной реставрации вновь представлены две старинные скатерти, которым около 140 лет. Одна из них, выполненная вручную и украшенная цветной аппликацией и золотой тесьмой, была подарена супругой старшего брата композитора в 1888 году. Вторая скатерть с полосатым узором и бахромой ранее использовалась на семейных столах.

Скатерти заняли свои исторические места в экспозиции: одна — в уголке для чтения, другая — в уголке памяти рядом с балконом-фонариком. Благодаря работе реставраторов, предметы сохранили первоначальный облик и атмосферу эпохи Чайковского.

Дом-музей был открыт братом композитора Модестом Чайковским и стал первым частным мемориальным музыкальным музеем в России. С начала года его посетили более 43 тысяч человек со всей страны.

