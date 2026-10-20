В Долгопрудном отметили 100-летие со дня рождения Геннадия Печникова

Учащиеся и педагоги детской театральной школы «Семья» в Долгопрудном в минувшее воскресенье провели вечер памяти народного артиста Российской Федерации Геннадия Печникова. Встречу посвятили 100-летию со дня его рождения, которое отмечают в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор детской театральной школы «Семья» Алла Смирнова рассказала, что Геннадий Печников был другом и наставником коллектива, часто приезжал в Долгопрудный с творческими вечерами. Учебный театр школы носит его имя.

На вечер памяти пришли студенты и администрация института театрального искусства им. П. М. Ершова, где артист работал художественным руководителем. Гостями также стали представитель Русско-индийского общества дружбы «Диша», с которым Печников тесно сотрудничал, и дочь артиста Татьяна Геннадьевна Печникова.

Юные актеры «Семьи» прочитали отрывки из биографической книги Геннадия Печникова, а студенты представили театральные работы. Участники делились воспоминаниями и историями из его жизни, на экране показывали изображения артиста.

Встреча завершилась одной из любимых песен Печникова — о детском театре, которому он посвятил свою творческую жизнь. В фойе гости познакомились с экспозицией его личных вещей. Главным экспонатом стала индийская общественная награда «Бал Митра» — «Друг детей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.