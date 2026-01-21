В Долгопрудном исполнили хиты The Beatles на балалайках

В Долгопрудном 20 января в Детской школе искусств прошел концерт, на котором юные музыканты исполнили хиты группы The Beatles на балалайках и фортепиано, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Необычный концерт состоялся в Детской школе искусств Долгопрудного. Известные произведения The Beatles прозвучали в авторском переложении для балалайки и фортепиано. В программе также была презентация пьес Дмитрия Аникеева-Сыроечковского.

В концерте приняли участие 17 учеников 1–6 классов вместе с преподавателем по классу балалайки Юрием Ступаком. По словам педагога, для выступления подготовили обработки самых популярных песен группы, приурочив концерт к 65-летию со дня основания The Beatles.

Зрители услышали такие композиции, как Yesterday, Back in USSR, Michelle, Let It Be, Girl и другие. Концерт показал, что музыка легендарной группы остается актуальной для разных поколений и приобретает новое звучание в исполнении на балалайке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.