В Дмитровском округе запланировано обновление учреждений культуры в 2025 году

Сфера культуры Дмитровского округа по праву считается одной из самых ярких и динамично развивающихся в Московской области. Учреждения культуры не только бережно сохраняют богатое историческое наследие региона, но и активно внедряют современные подходы в свою деятельность, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это становится возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников, а также таланту и энтузиазму детей и молодежи, занимающихся в творческих студиях и кружках.

Жители и гости округа с удовольствием участвуют в культурной жизни: посещают концерты, выставки, фестивали и праздники. Для создания комфортных условий для творчества, отдыха и развития в округе активно модернизируют и обновляют учреждения культуры, оснащая их современным оборудованием и улучшая инфраструктуру.

В 2025 году запланирован комплекс работ, направленный на дальнейшее развитие культурной инфраструктуры. В тех учреждениях культуры, в которых требуется ремонт, он будет проведен. Так, например, среди объектов, которые ждут обновления:

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»: ремонт главного входа, входных групп и цоколя здания, а также обновление первого этажа.

Дом культуры «ДЗФС»: ремонт санитарно-технических помещений

Клуб юных моряков им. Максима Сафонова: ремонт учебного класса.

Центр культурного развития «Яхромский»: ремонт внутренних помещений и фасада здания.

Центр культурного развития «Синьковский»: ремонт первого этажа и частичный ремонт кровли.

Сельский Дом культуры «Ермолино»: ремонт внутренних помещений.

Сельский Дом культуры «Мельчевский»: ремонт сцены.

Сельский Дом культуры «Насадкинский»: ремонт внутреннего помещения.

Сельский Дом культуры «Рогачево»: частичный ремонт фасада здания.

Сельский Дом культуры «Покровский»: ремонт внутреннего помещения.

Сельский Дом культуры «Бунятинский»: ремонт зрительного зала.

Также в планах и закупка нового оборудования. Это позволит не только улучшить условия для занятий творчеством, но и расширит спектр предлагаемых услуг, сделав их более доступными и разнообразными для жителей и гостей округа.

«Мы бережно относимся к сохранению культурных традиций, одновременно создавая и поддерживая новые тренды. Наши планы и проекты направлены на достижение важной цели — укрепление статуса Дмитровского округа как одного из ведущих культурных центров Подмосковья. Это наша общая задача, и мы уверенно движемся в этом направлении», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.