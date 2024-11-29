В Дмитровском округе в ДК «Насадкинский» дети сделали подарки для Деда Мороза

В сельском Доме культуры «Насадкинский», филиале Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного развития „Синьковский“, для детей была организована увлекательная развлекательная программа под названием „Подарок для Деда Мороза“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всем известно, что Дед Мороз — это настоящий волшебник, который дарит подарки детям, исполняет самые заветные мечты взрослых, создает праздничное настроение и зажигает яркие огни на нарядных елках.

Они решили поздравить его с днём рождения и подготовили множество сюрпризов. Ребята смастерили объемные открытки, собрали помощника-снеговика, придумали забавные пожелания и отгадали музыкальные загадки.

Совсем скоро в этом доме культуры откроется традиционная «Мастерская Деда Мороза». На этих встречах дети смогут написать письма Деду Морозу, сделать новогодние поделки и елочные игрушки, помочь украсить комнату для занятий, а также поиграть и повеселиться.

Эти мероприятия не только приносят радость детям, но и способствуют развитию их творческих способностей, учат дружбе и взаимопомощи. Именно в такие моменты дети начинают верить в чудеса и волшебство, которые приносит с собой Новый год.

«Очень важно, чтобы дети как можно дольше верили в сказку! Новый год — это не только любимый праздник детей, но и прекрасная возможность дать волю их фантазии и способствовать творческому развитию. Наши дома культуры это отлично понимают и активно готовят разнообразные новогодние мероприятия для детей — как развлекательные, так и познавательные», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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