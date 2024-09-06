В Дмитровском округе театральная студия «ТаланТЫ» открыла новый сезон

Драматический спектакль о военном лихолетье, о трудной женской судьбе, о том, что у каждого в ту пору была своя война: мужчинам пришлось воевать, а женщинам за двоих работать, кормить страну и фронт.

Проникновенная игра самодеятельных артистов вызвала настоящее восхищение у зрителей. Роли были сыграны слаженно, с душой, так искренне, что передают трагизм того времени. Спектакль пролетел незаметно — зрители буквально дышали в унисон вместе с актерами.

Пьеса заставила зрителей задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Они долго аплодировали и благодарили артистов за доставленное удовольствие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.