В Дмитровском кремле стартовала неделя кинопоказов спортивного кино

В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» стартовала Неделя кинопоказов, приуроченная к Международному фестивалю спортивного кино. Мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Подмосковья с лучшими мировыми фильмами о спорте и историями о силе человеческого духа.

Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года. Его президентом является трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. В рамках фестиваля зрители узнают о судьбах и достижениях известных спортсменов.

Неделю кинопоказов открыл художественный фильм «Белый снег» режиссера Николая Хомерики, посвященный чемпионке мира по лыжным гонкам Елене Вяльбе. Все показы проходят бесплатно. Возрастное ограничение — 12+. Мероприятия проходят по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.