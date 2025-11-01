В Дмитрове прошел семинар-форум «Трансформация Домов культуры 2025»

30 октября в Центральном Дворце культуры «Созвездие» города Дмитрова прошел семинар-форум «Трансформация Домов культуры 2025», организованный министерством культуры и туризма Московской области, межрегиональной профсоюзной общественной организацией Общероссийского профессионального союза работников культуры и администрацией Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, председатель Межрегиональной профсоюзной общественной организации ОПРК Татьяна Барсукова и заместитель главы администрации Дмитровского м. о. Ирина Костышина. Также в семинаре-форуме участвовали представители органов местного самоуправления, курирующие сферу культуры, руководители культурно-досуговых учреждений, председатели территориальных профсоюзных организаций.

Со вступительным словом к присутствующим обратились Олег Дядьков, Татьяна Барсукова и Ирина Костышина.

На семинаре выступили Олег Дядьков и Андрей Махов, заведующий отделом по организации мероприятий ЦДК «Созвездие».

Олег Николаевич Дядьков выступил с докладом «Трансформация Домов культуры 2025». Он рассказал участникам семинара о современных требованиях к домам культуры Подмосковья и текущих задачах в работе, поделился успехами в развитии сети региональных ДК и планами на будущее.

Так, Московская область занимает 1 место в ЦФО по количеству домов культуры. В регионе их свыше 800. За три года работы, начиная с 2022-го, количество жителей, записанных в кружки при ДК, возросло более чем на 50%. На сегодняшний день насчитывается более 250 тысяч участников кружков и клубных формирований, 83% из них — дети. Почти на 20% увеличилось количество проводимых мероприятий и почти на 40% — посещений мероприятий. Внедрена онлайн запись и электронные договора для записи в кружки, а также ввели единый стандарт ремонта и оснащения ДК.

В прошлом году создан клуб директоров ДК, 56 округов разделили на 4 территориальные зоны: северную, южную, западную и восточную. При участии клуба директоров ДК проведен цикл очных семинаров для руководителей домов культуры и семинаров-практикумов для худруков и творческих специалистов ДК по территориальным зонам. В 36 округах состоялось более 150 мастер-классов в которых приняли участие свыше 3,5 тысяч человек.

Ежегодно при участии домов культуры проводится более 150 фестивалей с общим количеством посетителей и участников свыше 170 тысяч. 32 мероприятия в 2025 году получили статус областного фестиваля.

Внедряется проект «Умный ДК». В настоящее время в нем участвую 50 крупных городских домов культуры. Благодаря проекту там устанавливаются камеры системы «Безопасный регион», используется брендбук ДК Подмосковья и фирменный стиль одежды для сотрудников, организованы сервисы: парковки для самокатов и велосипедов, wi-fi зарядки для гаджетов, точки питания, кулеры с водой, внедрен цифровой сервис «Открытый ДК».

Среди задач на 2026 год расширение работы по выходу в «зеленую зону» по загрузке с помощью проекта «Открытый ДК», работа над контентом и продвижением, продолжение цифровой трансформации, развитие программы «Пушкинская карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.