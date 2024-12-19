В Дмитрове «МастЕРская Деда Мороза» радует детей новогодними мастер-классами

В минувшие выходные в общественной приемной партии «Единая Россия» в Дмитрове каждый желающий ребенок смог принять участие в увлекательных мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под чутким руководством сторонников партии и членов «Молодой Гвардии» ребята изучали тонкости росписи по дереву, создавали очаровательных снеговиков и оленят из картона, а также изготавливали новогодние открытки. За два дня мастер-классов в мероприятии приняли участие около 80 детей.

Следующие мастер-классы состоятся 21 и 22 декабря с 12:00 в ТРК «Центр» (1 этаж) по адресу: г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22.

Участие в мероприятиях абсолютно бесплатное. Предварительная запись не требуется, занятия проходят в порядке живой очереди.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок смог ощутить волшебную атмосферу в преддверии самого любимого зимнего праздника, » — прокомментировал заместитель главы Дмитровского округа Вадим Антонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.