В ДК «Победа» Раменского округа прошел Всероссийский фестиваль-конкурс

В поселке Удельная в ДК «Победа» состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур и искусств, детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель-Земля» — «Град мастеров — Раменское 2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано при поддержке Центра национальных культур и искусств «Град мастеров». В конкурсных номинациях были представлены: хореография, эстрадное и хоровое пение, фольклор и другие виды творчества.

«Мы уже традиционно принимаем фестивали Московской области во Дворце культуры „Победа“, потому что ДК „Победа“ себя зарекомендовал как фестивальная площадка. И вот на протяжении всего 2024 года мы уже приняли порядка 14 всероссийских международных фестивалей здесь, во Дворце культуры „Победа“. На самом деле здорово принимать такой областной проект. Во-первых, это большая посещаемость нашего учреждения. Второе, к нам приезжают сегодня коллективы со всей Московской области. И в-третьих, самое главное, это обмен опытом, себя показать, на других посмотреть», — рассказала Ирина Барыбина, директор МУК ДК «Победа» поселка Удельная Раменского городского округа.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Московской области, общественной организации «Ассамблея народов России», Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа. Высокий уровень исполнительского мастерства и масштабность является отличительной чертой данного мероприятия. Необходимо выдержать серьезную конкуренцию. Пребывание в составе жюри — нелегкий процесс, так как отлично выступили все. Выбор лучших среди лучших — это основная задача профессионалов.

Участники вокальной студии «Импульс» под руководством Людмилы Аристовой из города Раменское получили сразу несколько наград за ансамблевое пение, эстрадное пение и джазовый вокал.

На 2025 год запланирован ряд масштабных фестивалей, которые будут проходить в разных городах России. Первый будет проведен в январе этого года в Дзержинске Нижегородской области. Из подмосковных муниципалитетов в феврале конкурс примут города Дмитров и Подольск.

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