В ДК «Луч» округа Красногорск 1 марта отпразднуют Масленицу

В танцевальном зале Дома культуры «Луч» в Петрово-Дальнем 1 марта пройдет мероприятие, посвященное празднованию Масленицы. Провожать зиму и встречать долгожданную весну участники программы будут с песнями, танцами и смехом. Праздничное настроение создадут живая музыка и веселые ряженые, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

Гостей программы ждут традиционные народные игры, забавы и хороводы, которые подарят радость и детям, и взрослым. Также состоится сказочное представление с любимыми персонажами — Весной, Зимой, Масленицей, медведем и другими лесными жителями.

Дом культуры «Луч» также приглашает всех желающих принять участие в конкурсе блинов, критериями оценки которых станут: вкус, самое красивое оформление и самая большая стопка. Организаторы выберут самого талантливого и искусного кулинара, который будет удостоен звания «Лучший блинщик».

Праздничное мероприятие начнется в 12:00. Жители села Петрово-Дальнее зарядятся энергией и позитивными эмоциями.

Возрастные ограничения: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.