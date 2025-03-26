В День работника культуры в Королеве прошел праздничный концерт «Навстречу весне!»

25 марта в Центральном Дворце культуры имени М. И. Калинина округа Королев состоялся областной праздничный концерт «Навстречу весне!». В концерте приняли участие около 200 участников из семи муниципальных образований Подмосковья: Чехова, Люберец, Наро-Фоминского, Балашихи, Пушкинского, Солнечногорска и Королева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Открыл праздничную программу Королевский духовой оркестр под руководством Александра Карачевцева, дирижер Алексей Хроль. Музыканты устроили настоящее шоу, исполнив соло на тромбоне прямо в зрительном зале, чем сразу зарядили зрителей на праздничное настроение. В концертной программе приняли участие 14 творческих коллективов и солистов.

В программе были использованы произведения русской и зарубежной классики, народные песни и инструментальные композиции, народные и современные танцы, которые отразили три наиболее значимые даты 2025 года: 185-летие П. И. Чайковского, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 130-летие С. Есенина.

В завершении концерта Академического хор «Подлипки» исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», которую полный зал слушал стоя. А затем артисты и зрители спели песню «Славься Подмосковье!» А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова, искренне выражая свою любовь и уважение к культурным традициям нашего родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.