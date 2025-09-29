В Черноголовке стартует музыкальный фестиваль

В ноябре 2025 года в Черноголовке пройдет открытый музыкальный фестиваль Московской области «Культура и интеллект», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 ноября 2025 в 18:00 в зале Дома Ученых состоится концерт «От Баха до Басты».

Гостей ждет уникальное музыкальное путешествие! Первый концерт в рамках фестиваля «Культура и интеллект» обещает стать настоящим открытием — это диалог эпох, стилей и культур, где классика встречается с современностью в удивительной гармонии. В этот вечер прозвучит музыка великих композиторов, чьи имена вписаны в историю золотыми буквами: мощный Бах и Бетховен, лиричный Чайковский, страстный Рахманинов, новаторский Стравинский и философский Шнитке.

Во втором отделении гости услышат звуковые картины Эдуарда Артемьева и интеллектуальную музыку легендарного Стинга.

8 ноября 2025 в 18:00 в зале Дома Ученых состоится концерт «Хроники Нарнии: путешествие в сказку».

Историю оживит Михаил Головушкин (художественное слово), раскрасят звуками живой музыки солисты Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича — Данченко под управлением Анны Кабашной (скрипка). Классика, неоклассика и волшебная история, переплетающиеся в одном из самых атмосферных событий для детей этой осенью. Это путешествие, которое запомнится навсегда.

15 ноября 2025 18:00 там же в Доме ученых выступит Армир Ли и его квартет.

Слушателей ждет выступление молодого, но уже выдающегося саксофониста, выросшего в США — там, где зародился настоящий джаз. Музыкант привезет в Черноголовку свою уникальную программу. Его квартет исполнит не только классику традиционного джаза, но и — авторский стиль «Модерн-боп»! Чтобы прочувствовать всю глубину этой музыки, в этот вечер гидом станет настоящий знаток и эрудит — Александр Гуреев — известный российский саксофонист.

Все мероприятия пройдут в зале Дома ученых по адресу: г. Черноголовка, Институтский пр., д. 7

Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.