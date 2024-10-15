В Чехове 20 октября пройдет фестиваль «Отцы и дети»

В Чехове 20 октября состоится фестиваль «Отцы и дети». Этот праздник станет отличной возможностью для семей провести время вместе, насладиться насыщенной программой и создать незабываемые воспоминания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На центральной площадке Городского парка культуры и отдыха вас пройдет множество увлекательных активностей: с 12:00 до 13:00 маленькие участники смогут проявить свою ловкость в анимационной программе «Веселая эстафета». После этого пройдет мастер-класс «Дела гаражные», где все желающие смогут научиться чему-то новому. Не упустите шанс проверить свои интеллектуальные способности на батле «Отцы и поколение 21»!

В Парке «Дубки» с. Троицкое также запланирована интересная программа. Здесь вас порадуют концертом «О папке с теплом», а для самых активных семей будет организован мастер-класс «Дела гаражные» и анимационная программа «Папа может».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.