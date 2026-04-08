В Бронницах 12 апреля пройдет «Космодром молодежи»

Культурное мероприятие «Космодром молодежи», приуроченное ко Дню космонавтики, пройдет 12 апреля с 10:00 до 13:30 в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Для гостей подготовили квест, флешмоб и тематические площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа начнется у главной сцены парка. Гостей встретят ростовые персонажи — инопланетяне и космонавт, с которыми можно будет сделать памятные фотографии. После этого организаторы выступят с приветственным словом и проведут знакомство с командами. Затем стартует этап «Подготовка к полету», включающий регистрацию участников и инструктаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.