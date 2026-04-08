В Бронницах 10 апреля пройдет праздник ко Дню космонавтики

Тематическое мероприятие «Тайна третьей планеты» пройдет 10 апреля с 17:00 до 18:30 в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Программу приурочили ко Дню космонавтики и общеобластному «Фестивалю космических чудес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для детей от трех лет подготовили интерактивное представление «Звездные сказки» по мотивам произведения Елены Ульевой. В игровой форме с космическими героями юные зрители узнают научные факты о планетах, звездах, кометах и астероидах. Постановка направлена на развитие любознательности и знакомит с основами астрономии через сказочный сюжет.

Также состоится мастер-класс «Космические пришельцы». Участники будут лепить фантастических инопланетян из пластилина с использованием художественных материалов. Занятие поможет развить воображение, мелкую моторику и закрепить знания о космосе.

Кроме того, в парке откроется фотовыставка «Земля глазами космонавтов». В экспозиции представят снимки планеты, сделанные с борта Международной космической станции с высоты около 400 километров. Выставка позволит увидеть Землю с необычного ракурса и носит просветительский характер.

Вход на все мероприятия свободный, возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

