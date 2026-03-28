В больнице умер режиссер Олег Шухер

сегодня в 12:54

Режиссер Олег Шухер, занимавший пост декана режиссерского факультета ВГИКа (Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова), скончался на 71-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердил сын, пишет ТАСС .

По словам родственника, смерть наступила в больнице в 07:30 утра 28 марта.

Как сообщил источник, близкий к окружению Шухера, он умер в реанимационном отделении, причиной стала остановка сердца.

Ранее сообщалось, что режиссер пережил клиническую смерть. Где и когда состоятся похороны, пока не сообщается. Соответствующая информация появится позднее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.