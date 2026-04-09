В Богородском округе показали драму «Постойко»

Показ пластической драмы «Постойко» по мотивам рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка прошел 8 апреля на сцене КЦ «Красный Электрик» в Ногинске. Постановку представила театральная студия «ГалаДрамцы», режиссерами выступили артисты Московского областного театра драмы и комедии Данил Музипов и Екатерина Потапова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спектакль стал заметным событием в культурной жизни Богородского округа. Хореографию разработал Данил Музипов. Зрителям предложили оригинальное прочтение классического произведения, где сюжет раскрывается через язык тела и движения.

Пластическая драма позволяет глубже передать внутренний мир героев, их эмоции и переживания с помощью выразительной хореографии. Публика отметила мастерство артистов и нестандартный подход к произведению Мамина-Сибиряка.

«Сегодня были с детьми на данном мероприятии! Ребенок вышел со спектакля и сказал: „Поехали в собачий приют — им так там плохо! Может, помочь чем-то надо!“... Насколько по-современному, но так тонко показана история! Браво постановщикам!» — поделилась одна из зрительниц.

Театральная студия «ГалаДрамцы» является победителем IX Международного фестиваля «Театр. Осень. Пушкин», который прошел в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.